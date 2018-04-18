SERGİDE 32 ÜYENİN 116 FOTOĞRAFI YER ALIYOR

AKINCI: “’BAKMAKLA GÖRMEK ARASINDAKİ FARK’ GÜNLÜK YAŞAMDA DA UYGULANMASI GEREKLİ BİR KURAL”

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER)’in “Doğanın Harikaları” sergisi dün akşam açıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, FODER yönetimi ve üyeleriyle, sanatseverler ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.

Gecede açılış konuşması yapan FODER Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Gökyiğit, FODER sergilerinin her yıl farklı bir temayla sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu, bu yılki sergide kızılötesi çekimlerin de yer aldığını ifade etti.

“Fotoğraf, bakmakla görmek arasındaki farktır” diyen Gökyiğit, FODER olarak yaşamın döngüsü ve doğanın harikalarını sergide yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

GÖKYİĞİT

FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit de, sergide 32 üyenin makro, manzara, uzun pozlama ve kızılötesi kategorisindeki 116 fotoğrafının yer aldığını belirterek, fotoğraf sanatçıları ürettiği sürece böylesi etkinliklerin devam edeceğine vurgu yaptı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı serginin açılışında yaptığı konuşmada, mimarlık tahsili sırasında hocalarının sürekli olarak “bakmakla görmek arasındaki farkı” vurguladığını söyleyerek, bunun sadece fotoğraf alanında değil, günlük yaşamda da uygulanması gerekli bir kural olduğunu kaydetti.

Sergide doğayla ilgili çok güzel eserler görüleceğinin aşikâr olduğunu söyleyen Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın da “Temiz Düşün” projesiyle Kıbrıs ikliminin bahşettiği güzellikleri koruma, temiz tutma adına bir uğraş içinde olduğunu anımsattı.

Proje çerçevesinde okullar, üniversiteler, yerel yönetimlerle birlikte çalıştıklarını ifade eden Akıncı, benzer bir işbirliğini FODER’le de yapabileceklerini kaydetti ve derneğin başarılarının devamını diledi.

Akıncı’nın konuşmasının ardından sponsor firma, kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

Sergideki fotoğraflar 250 TL’den satışa sunuldu.

Mesai saatleri arası açık kalacak sergi 20 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.