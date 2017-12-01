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01 Aralık 2017 Cuma 16:30

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.

Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri yine Gazimağusa’daki Gülseren Göleti oldu.

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
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FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.

Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri yine Gazimağusa’daki Gülseren Göleti oldu.



Son yıllarda Gülseren Gölet'ini mesken tutan göçmen kuşların başında ise muhteşem görünüşleriyle flamingo kuşları yer alıyor.

Yağışlar sonrasında yükselen su seviyesiyle daha da büyüyerek muhteşem bir görünüme bürünen gölet, şu günlerde çok özel misafirlere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk konukları yine flamingolar oldu. Konaklamak için flamingoların seçtiği Gülseren Göleti Gazimağusalılara muhteşem bir görsel şölen sunuyor.



Göçmen kuşların sayısı arttıkça, ortaya çıkan muhteşem manzarayı izleyenlerin sayısı da artıyor.

Kaynak: MHA


 
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