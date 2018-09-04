Fizyoterapistler Birliği, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü Nedeniyle Etkinlik Düzenleyecek

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, “8 Eylül Dünya Terapistler Günü” dolayısıyla etkinlik düzenliyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, cuma günü Gönyeli Belediyesi’nde yer alacak etkinlikte dalında uzman kişiler sunum yapacak. Etkinliğe, Sağlık Bakanı Dr. Dt. Filiz Besim’in de katılması bekleniyor.



Etkinlik saat 09.30’da Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanı Uzman Fizyoterapist Şahveren Çakartaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başlayacak.



“Sağlıklı Yaşamı Devam Ettirmek Kolay Mı?” konulu oturumda “Sağlıklı Yaşamda Kardiyovasküler Sistemin Rolü ve Önemi” (Uzm. Dr. Sevgül Maydonozcu), “Obezite önlenebilir mi?” (Uzm. Dr. Umut Maraşuna), “Sağlıklı Yaşam için Beslenme Önerileri” (Uzm. Dyt. Sılay Dal) ve “Sağlıklı Yaşamda Fizyoterapistin Rolü” (Yrd. Doç.Dr.Ender Angın) konulu sunumlar yapılacak.

Etkinlikte daha sonra “Sporda Kas-İskelet Sistemi Yaralanmaları Kaçınılmaz Mı?”, “Egzersiz ve Sporda Diz” ve “Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz Yöntemleri” konulu oturumlar gerçekleştirilecek.

Etkinlik çerçevesinde cumartesi günü saat 09.30-12.00 arasında “Kliniğe Hızlı Bakış: Sporcu Yaralanmalarında Güncel Fizyoterapi Yaklaşımları” konulu atölye çalışması yapılacak.