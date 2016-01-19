“Fiziksel Alandaki Çalışmalarımızı Tamamladık”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof.Dr. Kutsal Öztürk, akademik yılın birinci döneminin sona ermesi ve final haftasına girilmesiyle ilgili olarak “GAÜ, dönemi çok yoğun geçirerek bitirmek üzere, herşeyden önce çok sevdiğim öğrencilerimin finallerde başarılı olmasını diliyoruz” dedi.





“Biz özellikle fiziksel alandaki çalışmalarımızı tamamladık ve ikinci dönem tüm bu alt yapı çalışmaları ile akademik ortamda rahat bir döneme giriyoruz. Bu yıl ki amaçlarımızdan biri de akademik kadromuzun bilimsel yayınları ve akademik başarılarının arttırmasına yönelikti” diye konuşan Öztürk “Bu dönem jüri değerlendirmeleri neticesinde 26 kişilik bir öğretim kadrosu akademik yükselmeye hak kazandı ve bu yıl hedeflerimizden birini gerçekleştirmiş olduk hızla. Çok güzel bir kütüphane hazırladık öğrencilerimize ve ikinci dönem itibari ile de çalışma ve kullanım saatleri noktasında ki düzenleme ile de halka da açık olacak donanımlı bir kütüphaneye sahip olduk” dedi.





Üniversite içinde sağlık merkezi





Üniversite bünyesinde Sağlık Merkezi kurulduğunu, bu sağlık merkezinde ilk yardım ve ilk müdahale gerçekleştirilebildiğine işaret eden Öztürk “Alt yapı çalışmalarımız ve akademik kadromuzun gücü ile de sadece kendi öğrencimiz ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda halkı da ilgilendiren noktalarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle öğretim üyelerimizin yayın yapmalarını sağlayacak merkezler de kurduk ve bu dönemi yoğun bir şekilde geçirmiş olduk” dedi.





Konuşmasında bu yıla çok güzel başladıklarını, Türkiye’nin AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ı ağırladığını anımsatan Öztürk “GAÜ ,bu tip ilişkilerde çok başarılı ve bakanımız da bu gerçeği yerinde gördü ve kendisinin özgeçimişine de baktığımızda onur doktaramızı hak eden bir kişidir ve biz de bu diploma ile onur duyduk, çok güzel bir tören oldu, bizim bu ilişkilerimiz adaya sığmama gibi bir vizyonumuz var, Başkanımız Serhat Akpınar’ın vizyonu doğrultusunda uluslarası kampüslerimizdeyiz , Karpaz’dayız ve heryerdeyiz” dedi.





Akpınar güç verdi





GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın bakış açısının ve vizyonunun rektörlük olarak kendilerine güç verdiğini belirten Prof.Dr. Kutsal Öztürk, öğrenci memnuniyetine de değinerek şöyle dedi:



