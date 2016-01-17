Fırtına, Yağmur ve Soğuk Hava Geliyor

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Akdeniz’in batısını etkilemeye başladı. Pazartesi ve Salı günü Doğu Akdeniz’i de etkisi altına alacak olumsuz hava şartlarından Kıbrıs’da etkilenecek.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye’nin batısını etkisi altına aldı. Olumsuz hava şartlarından İstanbul’daki uçak seferleri de aksadı, çok sayıda sefer iptal edildi.

Hafta başı Pazartesi ve Salı gününden itibaren de Akdeniz Bölgesi’nin etkisi altına alacak olumsuz hava şartlarından Kıbrıs’ın da etkileneceği, fırtına ve sağanak yağışların görüleceği bilgisi verildi.

Özellikle sert rüzgarların yaratacağı tahribata dikkat çeken yetkililer, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Son Güncelleme: 17.01.2016 21:48