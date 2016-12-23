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23 Aralık 2016 Cuma 07:44

Fırtına Kırdı Geçirdi

Fırtına Kırdı Geçirdi
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Fırtına Kırdı Geçirdi
Gazimağusa’da bir yük gemisi karaya oturdu, Girne Limanı’nda deniz feneri yıkıldı, halatları kopan gemiyi bağlama çalışmalarında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kuzey Kıbrıs genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları dolayısıyla Gazimağusa’da bir yük gemisi karaya oturdu, Girne Limanı’nda deniz feneri yıkıldı, halatları kopan gemiyi tekrar bağlama çalışmaları sırasında biri ağır 2 kişi yaralandı. Elde edilen bilgiye göre, Girne Limanı’nda demirli Viya Famağusta adlı gemiyi tutan halatların kopması üzerine sağlamlaştırma çalışmalarına yardıma giden Akgünler Turizm’in 2 çalışanı olay sırasında yaralandı. Hamit Görgün’ün elinin sıkıştığı olayda, Ünver Demirtaş’ın (41) ise dalga çarpmasıyla denize düşüp boğulduğu; yapılan müdahaleyle hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavisi süren Demirtaş’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi

Telefon santraline yıldırım düştü
Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düştü. Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 civarında kötü hava koşullarından dolayı Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düşmesi sebebiyle ses abonelerinde arıza oluştu.

Tanzanya bandıralı gemi karaya oturdu
Öte yandan Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde fırtına nedeniyle Tanzanya bandıralı “Chrisdul” isimli kuru yük gemisi Palm Beach sahili yakınlarında karaya oturdu. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre önceki gün saat 15.30 sıralarında olumsuz hava koşulları nedeni ile Gazimağusa Limanı açıklarına demirleyen gemi, dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında yer değiştirmek için harekete geçtiği sırada sürüklenmeye başladı.

SOS çağrısı üzerine müdahale edildi
Gemi kaptanı tarafından saat 04.30 sıralarında SOS verilmesinin ardından harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, Palm Beach sahili yakınlarında, “OXO” adı verilen adacığın güneydoğusunda karaya oturan gemiye ulaşarak, gemide bulunan 8 mürettebatı kurtardı.

Kaptan tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
Gemi kaptanı tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, diğer mürettebat Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü. Gemi kaptanının yapılan kontrolün ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde misafir edilen mürettebatın, geminin kurtarılmasının ardından

Diyalog

 
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