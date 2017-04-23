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23 Nisan 2017 Pazar 17:15

Fırtına Güzelyurt Bölgesinde De Hasara Yol Açtı

Fırtına Güzelyurt Bölgesinde De Hasara Yol Açtı
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 Ülke genelinde etkili olan fırtına Güzelyurt bölgesinde de hasara yol açtı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, Güzelyurt'ta Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısı uçarak yol içerisine düştü, çatı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. 

Öte yandan, Tarım Dairesi’ne ait arazi içerisinde bulunan 3 adet selvi ağacının devrilerek elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcım neticesinde yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bir dönüm arazi içerisindeki kuru otlar yandı.

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