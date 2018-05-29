Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı: “türkiye’den Tl İle Un İthali Serbest Bırakılsın”

“EKMEKLİK UNUNUN İTHALİNİN YASAK OLMASINDAN FIRSAT BİLEN UN DEĞİRMENLERİ UN SATIŞINI DOLARA BAĞLADI”Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Fırıncılar Birliği, Türkiye’den TL ile un ithalinin serbest bırakılmasını talep etti.Birlik Başkanı Ömer Çıralı konuyla ilgili yazılı açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu döviz krizinin halkımızın alım gücünü zayıflattığı bir zamanda tüm üretici sektörlerin elini taşın altına koyup toplum yararına bu kötü durumun hafifletilmesi gerekirken, maalesef ekmeklik ununun ithalinin yasak olmasından fırsat bilen un değirmenleri, un satışını dolara bağlamışlardır. Bu bize göre fırsat kollamaktan başka bir şey değildir” ifadelerine yer verdi.Çıralı hükümetten, Türkiye’den TL ile un ithalinin serbest bırakılmasını talep etti, ekmek zammının yapılmaması için gayret gösterdiklerini kaydetti.(DOĞ/ÖK)