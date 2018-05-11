Firari Yılmaz Gümüş’ün aranmasına devam ediliyor

Ülkeye kanunsuz giriş suçundan dolayı Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan Yılmaz Gümüş’ün, sağlık şikâyeti nedeniyle götürüldüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nden salı günü firar etmesi olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Yılmaz Gümüş’ün polis tarafından aranmasına devam edilirken, meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Gümüş’e kaçmasına yardımcı olduğu tespit edilen İ.O. (E-55) ve S.K. (E-33) dün akşam tutuklandı.

İki zanlı hakkında bugün çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi’nde 3’er gün tutukluluk emri alındı.