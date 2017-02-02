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02 Şubat 2017 Perşembe 06:13

FİRARİ, KKTC'DE YAKALANDI!

FİRARİ, KKTC'DE YAKALANDI!
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FİRARİ, KKTC'DE YAKALANDI!

Cezaevinden kaçarak sahte kimlikle KKTC’ye geldi.

Türkiye’nin Hatay ilinde, mazot ve sigara kaçakçılığı suçlarından 6 yıl hapse mahkum edilen ve yarı açık cezaevinde cezasını çerken geçtiğimiz temmuz ayında bir haftalık şartlı izne çıkarak, sahtelediği kimlikle KKTC’ye kaçan Metin Çevik önceki gün Lefkoşa’da yakalandı.

Altı ay boyunca KKTC’de İlyas Güç olarak rahatça dolaşan ve önceki gün yakalanan Metin Çevik dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen dünkü teminat duruşmasında, Girne Adli Şube Amirliği’nde görevli Metin Zeytincioğlu, meseleyle ilgili şahadet verdi.

Polis memuru Metin Zeytincioğlu, zanlı Metin Çevik’in, “sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme”, “sahte davranışla kayıt temini” ve “başkasının kimliğine bürünme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Zeytincioğlu, zanlının Türkiye’de hükümlü tutuklu olduğu yarı açık cezaevindeyken, 1 hafta şartlı izne çıktığını ve bu sırada, İlyas Güç adına ısdar olunan TC nüfus cüzdanının üzerine kendi resmini yapıştırdığını kaydetti.

Zanlının, 11 Temmuz 2016 tarihinde sahtelediği TC nüfus cüzdanıyla Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı anlatan Zeytincioğlu, burada görevli muhaceret polisine konu nüfus cüzdanını ibraz ederek başkasının kimliğine büründüğünü ve sahte davranışla kayıt temin ettiğini belirtti.

Zanlının önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve ilk sorgusunda suçunu itiraf edip gönüllü ifade verdiğini dile getiren Zeytincioğlu, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu da, zanlı hakkındaki suçlamaların ciddi suçlar olduğuna vurgu yaparak, davalarda hazır bulunmasını sağlamak amacıyla, 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

KIBRIS

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