Show TV'nin sevilen dizisi final yapmadan bitirildi...Show TV'nin yayın günü salıdan pazara alınan dizisi "Klavye Delikanlıları"nın geçen hafta düşük reytingleri nedeniyle 9. bölümde final yapacağı açıklanmıştı.Bu pazar final bölümünün ekrana gelmesi planlanan dizi, dün aniden bitirildi. Süreç Film'in patronu Ali Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin beraber yazdığı Klavye Delikanlıları ekibinin kanal yönetimiyle görüşüp "daha fazla yıpranmamak adına" finali bir hafta öne çekme kararı aldığı öğrenildi.Kadrosu için yaz boyunca titiz bir çalışmanın yapıldığı dizi Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Taşbaş, İpek Tenolcay ve Mert Asker'den oluşan güçlü kadrosu ve eğlenceli konusuyla dikkat çekmişti.