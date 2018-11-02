Filistinli iki kişi cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Birinci derecede askeri bölgeyi ihlal etmek” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Ala A. A. Abuswish ve Mohammed M.J. Hijjo bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Mehmet Knateper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper, zanlı Ala A. A. Abuswish’in 13 Mart 2018 tarihinde saat 01.00’de, zanlı Mohammed M.J. Hijjo’nun ise 26 Ekim’de saat 00.30’da Akıncılar bölgesinde plakası meçhul bir araçla askeri bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını mahkemeye aktardı. Kanteper, iki zanlının 29 Ekim’de Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak isteyip, tutuklandıklarını söyledi. Kanteper, zanlıların gönüllü ifade verip, suçu kabul ettiğini kaydetti. Kanteper, Filistin uyruklu zanlıların, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, iki zanlının da 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.