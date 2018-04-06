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FİLİSTİN'DE ŞEHİT SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

FİLİSTİN'DE ŞEHİT SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

06 Nisan 2018 Cuma 11:08
FİLİSTİN'DE ŞEHİT SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
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FİLİSTİN'DE ŞEHİT SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

 Gazze sınırında geçen cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında yaralanan Filistinli Sair Muhammed Rabia'nın (30) bu sabah şehit olduğu bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinli Rabia'nın şehit düştüğünü belirtti.
Rabia'nın hayatını kaybetmesiyle cuma gününden bu yana Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinlilerin sayısı 22'ye yükseldi. Sınırdaki barışçıl gösterilere İsrail'in orantısız güçle müdahalesinde bin 500'den fazla Filistinli de yaralandı.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 
Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.
TOPRAK GÜNÜ NEDİR?
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Eşref El-KudraSair Muhammed RabiaFilistinli
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