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Fikri Toros’tan Lıdıngton’a: “İş Dünyasının Çözüm Çabalarına Destek Olun”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, Güney’deki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides ve İngiltere'nin Avrupa Bakanı David Lidington ile bu sabah ara bölgede bulunan Sivil Toplum Medya Merkezi’nde radyo programı gerçekleştirildi.

Fikri Toros’tan Lıdıngton’a: “İş Dünyasının Çözüm Çabalarına Destek Olun”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, Güney’deki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides ve İngiltere'nin Avrupa Bakanı David Lidington ile bu sabah ara bölgede bulunan Sivil Toplum Medya Merkezi’nde radyo programı gerçekleştirildi.

26 Kasım 2014 Çarşamba 18:27
Fikri Toros’tan Lıdıngton’a: “İş Dünyasının Çözüm Çabalarına Destek Olun”
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, Güney’deki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides ve İngiltere'nin Avrupa Bakanı David Lidington ile bu sabah ara bölgede bulunan Sivil Toplum Medya Merkezi’nde radyo programı gerçekleştirildi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, program öncesinde kısa bir toplantı gerçekleştiren üçlü, Lidington’a bağlı bulundukları Odaların tarihçesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. David Lidington, Kıbrıs konusunda yaşanan güncel gelişmeler, iki toplumlu projeler ve iki toplumda yaşayan iş insanlarının ortak faaliyetleri hakkında da bilgiler topladı.

Söz konusu görüşmenin ardından Michael Simopoulos’un sunuculuğunu yaptığı ve İngilizce olarak canlı yayınlanan radyo programında Toros, Kıbrıs adasında sürdürülebilir bir anlaşmanın tüm ada ve Doğu Akdeniz için önemini detaylı olarak anlattı.

Toros, iş dünyasının toplumları yakınlaştırma çabalarının çözüme ulaşmak ve sonrasında da sürdürülebilir kılmak için elzem olduğunu vurgulayarak, İngiltere’nin bu yöndeki girişimlere destek olmasını istedi.

Program sırasında konuşan Lidington ise mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve söz konusu bir anlaşmanın her iki tarafa da olumlu sonuçlar doğuracağının altını çizdi. Lidington, İngiltere’nin Kuzey İrlanda deneyimlerinden de bahsederek, iki Oda başkanını İngiltere’ye davet etti. 

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri TorosGüney’deki Kıbrıs Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides Ve İngilterenin Avrupa Bakanı David Lidington Ile Bu Sabah Ara Bölgede Bulunan Sivil Toplum Medya Merkezi’nde Radyo Programı Gerçekleş
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