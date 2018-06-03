Lefkoşa, 3 Haziran 18 (.): CTP İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli ve beraberindeki heyet, İskele Belediye Kreşi’ni ziyaret etti.



CTP’den verilen bilgiye göre, kreşin çalışmaları hakkında bilgi alan Civisilli, 27 yıllık bir öğretmen olarak oradaki sorunları en iyi kendisinin anladığını vurguladı.



Göreve geldiğinde kreş çalışanlarının ve çocukların daha mutlu, daha çağdaş bir ortamda yaşaması için yapılması gerekenleri hayata geçireceklerini belirten Civisilli, “amacım İskele’yi ülkenin nazar boncuğu yapmak. Bunun için de öncelik çocukların. Önce onların mutlu olması gerekir. Kıbrıs’ın en mutlu insanlarının İskele’de olması için çalışacağım” dedi.







Kentine bağlı, sorumluluk bilinci olan yurttaşlar yetiştirmenin önemine de değinen Civisilli, üretmenin, birlikte üretmenin genç yaşlarda çocuklara aşılanması gerektiğini belirtti.(HA)