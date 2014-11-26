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Fikret Demirağ Anılacak

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, merhum Kıbrıslı Türk şair-yazar Fikret Demirağ'ı, ölümünün 4. yılında çeşitli etkinliklerle anacak.

Fikret Demirağ Anılacak

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, merhum Kıbrıslı Türk şair-yazar Fikret Demirağ'ı, ölümünün 4. yılında çeşitli etkinliklerle anacak.

26 Kasım 2014 Çarşamba 13:50
Fikret Demirağ Anılacak
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 Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, merhum Kıbrıslı Türk şair-yazar Fikret Demirağ'ı, ölümünün 4. yılında çeşitli etkinliklerle anacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den şair Hakkı Zariç ile şair Umut Çetin’in de katılacağı, Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu ve Lefke sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlenecek etkinlikler, 28 Kasım Cuma ve 30 Kasım Pazar günlerinde gerçekleşecek.

ANMA ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

Sanatçı ve Yazarlar Birliği açıklamasına göre, Demirağ’ı anma etkinliklerinin ilki cuma günü saat 14.00’te mezarı başında yapılacak.

“HÜZÜN ANA SOKAĞI”

Aynı gün saat 15.00’te  Fikret Demirağ’ın ailesi, dostları ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımıyla, uzun yıllar yaşadığı Taşkınköy’deki evinin bulunduğu sokağa  “Hüzün Ana Sokağı” adı verilecek ve sokağa tabela ve plaket çakılacak.
 
Saat 18.00’de ise Naci Talat Vakfı’nda anma etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte şiirler okunacak, anılar anlatılacak.

30 Kasım Pazar günü ‘Şiir Otobüsü’ Lefke ziyaret edecek. Otobüs, saat 10.00’da Lefkoşa Otobüs Terminali’nden kalkacak. Saat 11.00’de Lefke Ağaçlı kahvede buluşulacak.

Ardından Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nde dinleti ve söyleşi etkinliği yapılacak. Hasan Karlıtaş rehberliğinde Lefke turunun ardından. Lefke Turizm Derneği, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ve Lefke Gazi Lisesi işbirliğinde Fikret Demirağ’ın doğduğu ev de ziyaret edilecek.

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