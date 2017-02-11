Fidyeciler 6 Gün Daha Tutuklu Kalacak

KKTC’ye çalışma ön izniyle getirttikleri 2 Pakistanlıyı kaçırarak fidye istemekten tutuklu bulunan Erkan Urkan, Ömer Yıldızdal ve Mohammad Akram’ın tutukluluk süreleri uzatıldıKKTC’ye çalışma ön izni ile gelen Pakistan uyruklu Mohammad Sajit Pervez ile Mohammad Ali Raza’yı buldukları iş karşılığında kendilerine para vermediği gerekçesi ile kaçırıp, Pervez ile Raza’yı araba bagajında Lefkoşa’da bir pansiyona götüren ve ciddi şekilde döverek ceplerindeki parayı gasp ettikten sonra ailelerinden fidye istemekle suçlanan Erkan Urkan, Ömer Yıldızdal ve Mohammad Akram aleyhindeki polis soruşturması devam ediyor.“Soygun”, “İnsan kaçırma”, “Çalmak kastıyla tehditle mal talebi” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili zanlıların tutuklu bulunduğu 2 günlük sürede soruşturmasını ilerleten polis, zanlı Erkan Urkan’a ait evde arama yaptı.Urkan’ın evinde zanlı Mohammad Akram’a ait bir çantada Pakistan uyruklu birçok kişiye ait bilgiler, pasaport fotokopileri ve ön izinler ile 2 adet cep telefonu bulundu.Polis bulunan cep telefonlarını incelemeye aldı.Zanlılar dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç karşısına çıkarıldı.Mahkeme zanlı Urkan, Yıldızdal ve Akram’ın 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.Polis hala suça karışan 2 Pakistanlı ile olayı gören bir başka 2 Pakistanlı’yı arıyor.Cep telefonu ve pek çok belge bulunduOlayın soruşturmasını yürüten polis memuru Şükrü Hafız mahkemede sunduğu ifadesinde, 6 Şubat akşamı meydana gelen olayın 7 Şubat tarihinde polise bildirildiğini söyleyerek, zanlı Erkan Urkan, Ömer Yıldızdal ve Mohammad Akram’ın ayni gün tespit edilip tutuklandığını anımsattı.Hafız, zanlıların suç ortakları Pakistan uyruklu 2 kişinin ise hala bulunamadığını söyledi.Urkan, Yıldızdal ve Akram’ın 8 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkarıldığını söyleyen Hafız temin edilen 2 gün tutukluluk süresinde Pervez ve Raza’nın kaçırıldığı pansiyonun tespit edildiğini hem pansiyon da hem de zanlıların evlerinde aramalar yapıldığını aktardı.Arama sırasında zanlı Urkan’ın evinde zanlı Akram’a ait bir çanta bulunduğunu söyleyen Hafız, çantada ise Pakistan uyruklu birçok kişiye ait bilgiler, pasaport fotokopileri ve ön izinler ile 2 adet cep telefonunun bulunarak emare alındığını açıkladı.Hafız el konulan cep telefonlarının inceleneceğini söyledi.Görgü tanıkları da aranıyorHafız KKTC’ye Pervez ve Raza ile birlikte gelen 2 Pakistan uyruklu şahsın daha olduğunun tespit edildiğini söyleyerek bu şahıslarında zanlılar tarafından mağdur edilmiş olabileceklerini ve bu yönde de araştırma yaptıklarını belirtti.Mohammad Sajit Pervez ile Mohammad Ali Raza’nın Mağusa’daki evlerinden kaçırılış anını gördüğü tespit edilen Pakistan uyruklu 2 kişinin olduğunu söyleyen Hafız, bu kişilerin de arandığını açıkladı.Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Hafız, zanlı Erkan Urkan, Ömer Yıldızdal ve Mohammad Akram’ın 8’er gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Savcı Hassan Boşnak’ın tutukluluk talebini 6 gün ile sınırlandırması nedeni ile mahkeme zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına karar verdi.Kaynak:Havadis