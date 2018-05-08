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“Fiber yetkisi sadece Telekomünikasyon’da”

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, fiber altyapısının devlet adına Telekomünikasyon Dairesi’nin kontrolünde olduğunu vurguladı ve “yetkili olmayanların fiber optik konusundaki açıklamalarını endişeyle izlediklerini”vurguladı.

“Fiber yetkisi sadece Telekomünikasyon’da”

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, fiber altyapısının devlet adına Telekomünikasyon Dairesi’nin kontrolünde olduğunu vurguladı ve “yetkili olmayanların fiber optik konusundaki açıklamalarını endişeyle izlediklerini”vurguladı.

08 Mayıs 2018 Salı 13:55
“Fiber yetkisi sadece Telekomünikasyon’da”

TEL-SEN: “YETKİLİ OLMAYANLARIN FİBER OPTİK KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARI ENDİŞE VERİCİ”

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, fiber altyapısının devlet adına Telekomünikasyon Dairesi’nin kontrolünde olduğunu vurguladı ve “yetkili olmayanların fiber optik konusundaki açıklamalarını endişeyle izlediklerini”vurguladı.

Tel-Sen Başkanı Soysanyazılı açıklamasında, “Fiber altyapısı isteyenler Telekomünikasyon Dairesi’nin fiber altyapısından faydalanabilir. Bunun dışında atılacak hiçbir adıma müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Telekomünikasyon Dairesi’nin fiber altyapısının her türlü ihtiyaca hizmet verebilecek olanakta olduğunu kaydeden Soysan, “Bu alt yapıyı birilerine peşkeş çekmeye, buradan siyasi rant elde etmeye çalışan her kim varsa karşısında olacağız, peşkeşe müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Fiber altyapının uzun süredir tartışıldığını belirten Soysan, “Uzun mücadeleler veren sendikamız fiber altyapısının ulusal politika kapsamında olmasını sağladı. Bunun amacı hem Telekomünikasyon altyapısını devletin elinde tutmak, hem de gelişmesini sağlarken özelleştirilmesini önlemektir” dedi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ninkısa süre önce “Gönyeli’de her eve fiber kablo ulaşacak” açıklamasında bulunduğunu anımsatan Soysan, bu açıklamaları “endişe verici” olarak nitelendirdi.

“Sayın Benli bu açıklamalarla Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’nü ve Ulaştırma Bakanlığı’nı da yok sayıyor” diyen Soysan, “Bu açıklamanın neye ve kime dayandırılarak yapıldığı açıklanmalı” dedi.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 19:05
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