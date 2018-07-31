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FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında aranan 28 kişi Türkiye’ye teslim edildi

FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında aranan 28 kişi Türkiye’ye teslim edildi

31 Temmuz 2018 Salı 06:29
FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında aranan 28 kişi Türkiye’ye teslim edildi

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranan ve 27 Temmuz’da Girne Yat Limanı’ndan kaçmaya çalıştıkları sırada tutuklanan 28 kişinin Türkiye’ye teslim edildiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Girne Yat Limanı’ndan üçüncü bir ülkeye kaçmaya çalıştıkları sırada tekne içerisinde tespit edilerek tutuklanan 19’u erkek ve 9’u kadın olmak üzere toplam 28 kişinin çocukları ile birlikte dün akşam üzeri Girne Limanı’ndan gemi ile Türkiye'ye teslim edilmek üzere görevliler eşliğinde adadan ayrıldığı belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 09:32
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