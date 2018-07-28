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FETÖ/PDY Soruşturması Kapsamında Aranan 28 Kişi Girne Yat Limanı’nda Kaçmaya Çalışırken Teknede Yakalandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI GİRNE’DE YAKALANAN 45 KİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

FETÖ/PDY Soruşturması Kapsamında Aranan 28 Kişi Girne Yat Limanı’nda Kaçmaya Çalışırken Teknede Yakalandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI GİRNE’DE YAKALANAN 45 KİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:06
FETÖ/PDY Soruşturması Kapsamında Aranan 28 Kişi Girne Yat Limanı’nda Kaçmaya Çalışırken Teknede Yakalandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI GİRNE’DE YAKALANAN 45 KİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Girne’de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranan 19’u erkek ve 9’u kadın olmak üzere toplam 28 kişi, yanlarında bulunan 17 çocukla birlikte yasa dışı yollardan tekneyle üçüncü bir ülkeye kaçmak istedikleri sırada polis tarafından yakalandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, söz konusu şahıslar, Girne’de eski Yat Limanı'ndaki bir tekne içinde tespit edilerek tutuklandı. 
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 
Söz konusu 28 kişi hakkında bugün çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi’nde üçer gün tutukluluk emri verilmişti.
 


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Son Güncelleme: 28.07.2018 14:23
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