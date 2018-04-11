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FETÖ ZANLILARI TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK!

“FETÖ zanlıları” tutuklu olarak Türkiye’ye iade edilecekler…

FETÖ ZANLILARI TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK!

“FETÖ zanlıları” tutuklu olarak Türkiye’ye iade edilecekler…

11 Nisan 2018 Çarşamba 10:46
FETÖ ZANLILARI TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK!
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KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen ve yürütülen ileri soruşturmada Türkiye’de FETÖ soruşturması kapsamında haklarında tutuklama kararı bulunduğu tespit edilen zanlı A.O.Ç ve A.R.Ç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

KKTC’de 2017 yılından beri izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen ve yürütülen ileri soruşturmada “Türkiye’de FETÖ soruşturması” kapsamında haklarında tutuklama kararı bulunduğu tespit edilen zanlı .O.Ç ve A.R.Ç, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan dolayı mahkemeye çıkarılan zanlılar, davaları görüşülünceye ve iade işlemleri tamamlanıncaya değin 20 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiler. Zanlıların tutuklu olarak iade edilebilmesi için de Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli yazışmalar başlatıldı.

Zanlıların iadesi için Türkiye Cumhuriyeti ile yazışmalar başlatıldı…

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Faysal Güden, 30 Mart tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Aynı gün her 2 zanlının da tutuklandığını söyleyen Güden, yine yapılan kontrolde zanlı Ç'nin askerlik görevini yapmak için KKTC’ye geldiği ve 30 Temmuz 2017 tarihinde askerlik görevini tamamladıktan sonra yasal süre olan 15 gün içerisinde KKTC’den ayrılmayarak 15 Ağustos 2017 tarihinden 30 Mart 2018 tarihine kadar KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Güden, yine yapılan kontrolde zanlı Ç'nin Türkiye’de Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan dolayı hakkında tutuklama kararı olduğunun da öğrenildiğini açıkladı. Yine zanlının, benzer şekilde KKTC’ye askerlik görevini yapmak için geldiğini ve 30 Nisan 2017 tarihinde askerlik görevini tamamlayıp yine yasal süre olan 15 gün içinde KKTC’den çıkış yapmayarak 16 Mayıs 2017 tarihinden 30 Mart 2018 tarihine kadar KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten Güden, yine yapılan kontrolde Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığının tespit edildiğini açıkladı. Güden, her iki zanlının da 31 Mart tarihinde mahkeme huzuruna çıkartılarak aleyhlerinde 3 günlük, 2 Nisan tarihinde ise 8 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatarak, alınan bu süreler içerisinde her iki zanlıya da KKTC’de kalmalarında yardımcı olduğu tespit edilen Rıfat Öztemur’un da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını ve teminata bağlandığını açıkladı. Her iki zanlı hakkında Türkiye’de tutuklama emri olduğunu yineleyen Güden, her iki zanlının da hem davaları görüşülünceye kadar hem de zanlıların iadesi için Türkiye ile başlatılan yazışma işlemlerinin tamamlanabilmesi için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

20 gün cezaevinde bekleyecekler…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, davaları görüşülünceye ve Türkiye ile yazışma işlemleri tamamlanıncaya değin 20 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Kaynak: Yenidüzen

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