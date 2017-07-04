FETÖ Polisi Fena Gerdi



Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Barbaros Savaşçı’ başkanlığında yürütülen soruşturmanın neticesinde Türkiye Polis Teşkilatı’na “Polis içinde herhangi bir bulguya rastlanmadı” şeklinde rapor verildiği ancak karşı tarafın bundan tatmin olmadığı belirtildi.Bu gelişmenin ardından soruşturmayı yürütme görevi bu kez Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen’e verildiği ifade edildi. Bu görevlendirmenin teşkilat içinde büyük huzursuzluk yaşanmasına neden olduğu ve müdür ve üst düzey polis mensuplarının makam odalarında özel konuşma yapmaktan çekinir oldukları, konuşması gereken iki üst düzey polis mensubunun bahçeyi tercih ettiği kaydedildiYeni Bakış