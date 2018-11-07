banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
211.860
DOLAR
5.3389
STERLİN
7.0231
EURO
6.1326
Kaymakamlık ve Orman Dairesini göreve...
kaymakamlık ve orman dairesini görev
Sağlı tutuksuz yargılanacak
SAĞLI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Marketten 87 TL'lik ürün çaldı
MARKETTEN 87 TL’LİK ÜRÜN ÇALDI
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Sağlı tutuksuz yargılanacak
Kapat

“fetine’yi Ararken” Ktgb Lokalinde Gösterilecek

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken -Missing Fetine” adlı belgesel yarın akşam Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği konferans salonunda gösterilecek.

“fetine’yi Ararken” Ktgb Lokalinde Gösterilecek

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken -Missing Fetine” adlı belgesel yarın akşam Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği konferans salonunda gösterilecek.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:35
“fetine’yi Ararken” Ktgb Lokalinde Gösterilecek
Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken -Missing Fetine” adlı belgesel yarın akşam Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği konferans salonunda gösterilecek.
Gazeteciler Birliğinden verilen bilgiye göre, belgesel gösterimi saat 19.00’da başlayacak.
Dünya prömiyeri Selanik Belgesel Film Festivali’nde, Kıbrıs prömiyeri ise 13. Limasol Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde (LIDF) gerçekleştirilen “Fetineyi Ararken” KKTC’de ilk kez KTGB lokalinde izleyiciyle buluşacak.
 “Fetine’yi Ararken-Missing Fetine” belgeseli, 6. AegeanDocs Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü.
Belgeselde, 14 yıl önce Kıbrıs’a yerleşmiş Avustralyalı bir Kıbrıslı Türk Pembe Menteş’in, evliliğe zorlanarak Filistin\'e gönderilen ve ailesinin hiçbir zaman tekrar görüşemediği büyük halası Fetine Memiş’i bulmak için çıktığı yolculuk anlatılıyor.
Belgesel ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunda küçük yaşta para karşılığı “Araplara satılan kızlar”ın benzer hikayeleri de konu ediliyor.
Gösterim, gazetecilerin yanı sıra halka da açık olacak.
(RU/YIL)    FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakamlık ve Orman Dairesini göreve...
Kaymakamlık ve Orman Dairesini göreve...
Ombudsman’ın Yurt Dışı Tedavi Masraflarıyla İlgili Raporu…
Ombudsman’ın Yurt Dışı Tedavi Masraflarıyla İlgili Raporu…
Büyükelçisi Başçeri, Yödak Başkanı Büke’yi Kabul Etti
Büyükelçisi Başçeri, Yödak Başkanı Büke’yi Kabul Etti
Bass, Li-koop Önünde Eylem Yaptı
Bass, Li-koop Önünde Eylem Yaptı
Ktoeös, Ülkede Kamusal Eğitimde En Kötü Dönemlerden Birinin Yaşandığını İleri Sürdü
Ktoeös, Ülkede Kamusal Eğitimde En Kötü Dönemlerden Birinin Yaşandığını İleri Sürdü
Devlet Tiyatroları 15 Bin Çocuğa Ulaşmayı Hedefliyor
Devlet Tiyatroları 15 Bin Çocuğa Ulaşmayı Hedefliyor
İçişleri Bakanı Baybars Tak’a Konuştu:
İçişleri Bakanı Baybars Tak’a Konuştu:
Yyk’dan 3 Kanala Uyarı, 3 Kanala Para Cezası
Yyk’dan 3 Kanala Uyarı, 3 Kanala Para Cezası
Mesleki Teknik Eğitim İle İş Yaşamını Yakınlaştırmayı Hedefleyen Ab Destekli “vetlam Iı Projesi” Tamamlandı
Mesleki Teknik Eğitim İle İş Yaşamını Yakınlaştırmayı Hedefleyen Ab Destekli “vetlam Iı Projesi” Tamamlandı
İbrahim Uysal Anısına Bu Akşam Gerçekleştirileceği Duyurulan Kütüphane Açılışı Ertelendi
İbrahim Uysal Anısına Bu Akşam Gerçekleştirileceği Duyurulan Kütüphane Açılışı Ertelendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim