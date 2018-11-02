“fetine’yi Ararken” Belgeseli Ktgb Lokali’nde Gösterilecek

Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Bu yıl dünya prömiyerini Selanik Belgesel Film Festivali’nde yapan, Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken-Missing Fetine” adlı belgesel 8 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde gösterilecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, belgeselin Kıbrıs prömiyeri 13. Limasol Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde (LIDF) gerçekleştirildi.

Gazetecilerin yanı sıra halka da açık olan belgesel sonrası ise kokteyl verilecek.

Belgesel, bir zamanlar Kıbrıs’a yerleşmiş olan Avustralyalı bir Kıbrıslı olan Pembe Menteş’in, evliliğe zorlanarak Filistin\'e gönderilen ve ailesinin hiçbir zaman tekrar görüşemediği büyük teyzesi Fetine Memiş’in kaderini bulmak için çıktığı trajik olduğu kadar umut dolu yolculuğunu anlatıyor. Belgesel ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunda küçük yaşta para karşılığı “Araplara Satılan Kızlar”ın benzer hikayelerini de seyirciye aktarıyor.

KTGB lokalindeki etkinlik ‘Fetine’yi Beklerken’ belgeselinin Kuzey’deki ilk gösterimi olacak.

(GÖZ/ŞEB)