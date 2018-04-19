FESTİVAL GRUPLARI, MECLİS BAHÇESİNDE SÜPER GÖSTERİ SUNDULAR!



FESTİVAL GRUPLARI, MECLİS BAHÇESİNDE GÖSTERİ SUNDU

ÇOCUKLAR MECLİS’TE MİLLETVEKİLİ KOLTUKLARINA OTURARAK, “HAFTA SONU TATİLİNİN 3 GÜNE UZATILMASI VE PERŞEMBE GÜNLERİ MESAİNİN KISLATILMASINA” KARAR VERDİ

ETKİNLİKTE MECLİS BAŞKANI ULUÇAY İLE BAKAN ÖZYİĞİT KONUŞMA YAPTI

ULUÇAY: “DAHA GÜZEL BİR GELECEK VE DÜNYA SİZİN ELLERİNİZDEDİR. BUNUN İÇİN UĞRAŞMAYA DEVAM EDİN”

ÖZYİĞİT: “BİZ KIBRIS TÜRK İNSANI OLARAK, ATATÜRK’ÜN İLKE VE DEVRİMLERİNİ KENDİMİZE ŞİAR EDİNDİK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği 20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin resmi açılışı bugün yapıldı.

Festivalin açılışı Kuğulu Park’tan Cumhuriyet Meclisi’ne yapılan çocuk kortejinin ardından Meclis bahçesinde yapıldı.

20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin açılışı çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi ön bahçesinde tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Festival Meşalesi’nin yakılmasıyla başlayan törende, sırasıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay birer konuşma yaptı.

Festivalin resmi açılışının ardından, Kıbrıs Halk Dansları Sanat Merkezi, Tayvan, Bulgaristan, Londra Türk Dili ve Kültürü Okulu (Dr. Fazıl Küçük İlkokulu), Polonya, Kırgızistan, Bosna Hersek’ten gruplar yerel kıyafetleriyle 5’er dakikalık gösteri sundu.

ÇOCUKLAR MECLİSİ DEVRALDI

Gösterilerin ardından 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılan çocuklar temsili olarak Meclis’teki milletvekili koltuklarına oturdu.

Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Karaoğlanoğlu İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi Fatma Şişik, günün anam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra, Karaoğlanoğlu, Çatalköy, Şehit Tuncer, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndan çocuklar, “hafta sonu tatilinin 2 günden, 3 güne çıkarılması ve Perşembe günleri tam gün olan mesai saatlerinin kısaltılması” kararı aldı.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, bahçedeki törende yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti‘yle Türk halkının bambaşka bir dünyaya açıldığını belirterek, Ulu Önder Kemal Atatürk’ün TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Atatürk’ün 23 Nisan’ı sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya armağan ettiğini ifade eden Özyiğit, amacın, Türk çocuklarının, dünya çocuklarıyla barış, dostluk, kardeşlik, köprülerini kurarak, her alanda en iyi şekilde eğitilip, yetiştirilmesi olduğunu söyledi.

“Biz Kıbrıs Türk insanı olarak, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini kendimize şiar edindik” diyen Özyiğit, orta doğuda devam eden savaşın bir an önce son bulması temennisine bulundu.

“ÜLKEMİZE, BÖLGEMİZE, DÜNYAYA KALICI BARIŞ GELMESİNİ İSTİYORUZ”

Konuşmasına, “Ülkemize, bölgemize, dünyaya kalıcı barış gelmesini istiyoruz. Artık analar ağlamasın, çocuklar ölmesin, çocuklar yalnızca savaşlardan değil, açlıktan, hastalıklardan da ölmesin istiyoruz” şeklinde devam eden Özyiğit, çocukların geleceği ve dünyayı şekillendirerek, insanlığa iş ve güç birliğiyle kalıcı barışı getirebileceklerine inanç belirtti.

Özyiğit, çocukların 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, çocukların Meclis’te bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocuk festivaline katılmak amacıyla dünyanın birçok ülkesinden çocuğun ülkeye geldiğine işaret eden Uluçay, yarının gençleri, büyükleri, çocuklarla birlikte olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Dünyanın herkesin ve gelecek nesillerin olduğunu ifade eden Uluçay, çocukların geleceği kendilerinden daha iyi kuracağına inanç belirtti.

Uluçay, çocukların büyüklere vereceği tavsiyelerle dünyanın geleceğini şekillendirerek, koşulların daha iyiye götürülebileceğini kaydetti.

“DÜNYANIN GELECEĞİNDE SİZLER YER ALACAKSINIZ…”

“Unutmayın ki bu dünyanın geleceğinde sizler yer alacaksınız” diyen Uluçay, çatışma kültürü yerine uzlaşı kültürünün hakim olduğu bir dünyanın sadece kendilerinin değil, çocukların da hayali olduğunu belirtti.

Savaşların olmadığı, insanların birbirleri ile daha barışık yaşayabileceği bir dünya için çocukların bu günden yapabileceği çok işler olduğunu vurgulayan Uluçay, “siz bugünkü halinizle geleceği kurmak için idarecilerden talep edeceğiniz birçok işle dünyanın geleceğini bugünden çok daha iyiye getirebilirsiniz” dedi.

“Daha güzel bir gelecek ve dünya sizin ellerinizdedir. Bunun için uğraşmaya devam edin” şeklinde konuşan Uluçay, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

