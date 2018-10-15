Feryal Sükan Retrospektif Resim Sergisi Yarın Açılacak

Lefkoşa, 15 Ekim 18 : Feryal Sükan\'a ait retrospektif resim sergisi yarın açılacak.

Küratörlüğünü YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdoğan Ergün\'ün üstlendiği ve YDÜ Sanat Merkezi’nde yer alacak serginin açılışı, saat 19:00\'da gerçekleştirilecek. Sergi 28 Ekim’e kadar 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, 29 Ekim tarihinde Mustafa Hastürk, 15 Kasım’da da Yakın Doğu Üniversitesi sanatçılarının karma sergisine ev sahipliği yapacak.

(DOĞ/HA)



