Ferit Şahenk, sahibi olduğu Star, NTV, NTV Spor'u satma kararı aldı.



Resmi açıklama yapılmayan ancak internet sitelerinde yer alan haberlere göre Star grubunun patronu Ferit Şahenk, günlerdir süren görüşmeler sonunda tüm konularda mutabakata vardı.

Katarlı beIN grubu, yapılan anlaşmaya göre Star TV, NTV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop, Euro Star, NTV Avrupa'nın yeni sahibi olacak.