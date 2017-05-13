Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun, annelerin ailenin direği ve toplumun da geleceği olduğunu belirterek, “Aileyi bir arada tutan annedir ve sağlam aile yapısı, sağlam toplumu oluşturur” dedi.

Feridun, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gülten Feridun mesajında şunları kaydetti:

“Mayıs'ın ikinci Pazarı Anneler Günü olarak kutlanan Evrensel bir gündür. Dünyada milyonlarca insan bu günde annelerini anmak veya onurlandırıp sevgi ve saygılarını sunmak için annelerini ziyaret edip onlarla birlikte güzel bir gün geçirirken gücünün yettiğince onlara armağan vermek o günün yerleşmiş güzel bir geleneğidir.

Türkiye’de 1956 yılında yayınlanan bir Kararname ile her yılın Mayıs ayının 2'nci Pazarı "Anneler Günü" olarak kabul edildi ve o yıl Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımın resmini taşıyan bir hatıra pulu çıkarıldı. Türkiye’de kutlanmaya başlanmasının ardından Kıbrıs Türkleri arasında da, Anneler günü her yıl ayni günde kutlanmaya başlandı.

Her anne 9 ay karnında taşıdığı, sütü ile beslediği, her türlü bakımını yaptığı, kendi gözünden bile sakındığı, başucunda uykusuz geceler geçirdiği yavrusunu hiç karşılık beklemeden sever. Ne güzel bir duygudur annelik...

Tanrının kadına bahşettiği en önemli meziyetlerden biridir annelik. İnsan neslinin devamı anaların varlığı ile mümkündür. Annelerimiz ailenin direği ve toplumun da geleceğidir. Aileyi bir arada tutan annedir ve sağlam aile yapısı, sağlam toplumu oluşturur. Anneler dilimizin öğreticisi, hayatı bizlere tanıtan ilk ve ebedi öğretmenlerimizdirler. Çaresiz anlarımızda bizleri umuda ulaştırabilecek en güvenli köprü yine onların omuzlarıdır. Unutulmamalıdır ki; annenin iyisi kötüsü olmaz, en kötüsü annesiz olmaktır. Onlar, bizim sevincimizi de kederimizi de, biz söylemesek de hisseden hassas ve duyarlı kalplere sahiptirler. Annelerin sevgi ve duyarlılığını saymaya kalksak sayfalara sığmaz. Bu yüzden annelerimiz için ne yapılsa azdır. Onlar her şeyin en güzeline layıktırlar. Anneleri hayatta olanlar ne mutlu insanlardırlar! Onlarla birlikte olmanın kıymetini bilmek gerekir.

Bu güzel duygu ve düşünceler içerisinde hepinizin Anneler Günü’nü kutlar, ailelerinizle birlikte, mutluluk ve güzellikler içerisinde bir Anneler Günü geçirmenizi dileriz.”