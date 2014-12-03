Ferguson'da Protesto

FERGUSON POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANAN GÖSTERİCİLER, CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTI

Ferguson'da, jürinin Darren Wilson'ın yargılanmasına gerek görmemesine ilişkin protestolar devam ediyor.

Akşam saatlerinde Ferguson Polis Merkezi önünde toplanan göstericiler, adalet talep eden sloganlar atarak, merkezin bulunduğu Florissaint Caddesi'ni bir süre trafiğe kapattı. Polis merkezinden çıkan asker ve polislerin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından göstericiler yolu trafiğe açarak, bir süre kaldırımdan slogan atmayı sürdürdü.

Yaklaşık yarım saat süren eylemin ardından grup olay yerinden uzaklaştı.

Jürinin, Darren Wilson'ın 9 Ağustos'ta 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı tabancayla öldürmesine ilişkin takipsizlik kararı vermesinin ardından ülke genelinde protestolar gerçekleştirilmiş ve Wilson'ın yargılanması talepleri dile getirilmişti.