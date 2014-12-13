Ferdiye Atasayan’dan KHYD’ye 2 Bin Sterlin Bağış

Merhum politikacı Taşkent Atasayan’ın eşi Ferdiye Atasayan, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) 2 bin Sterlin para bağışı yaptı.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, Ferdiye Atasayan’ın geçtiğimiz yıl da derneklerine bağışta bulunduğunu belirterek, Ferdiye Atasayan’ın eşinin ölüm yıldönümlerinde yaptığı bağışların devam edeceğini söylediğini belirtti.

Kocaismail, devletin birçok kademesinde yer almış, topluma hizmetleri, dürüstlüğü, kibarlığı ile anılan Taşkent Atasayan’ın anısına eşi Ferdiye Atasayan tarafından gerçekleştirilen bağışların KHYD’ye yapılmasının kendileri için büyük bir onur, hastalar için de büyük motivasyon ve ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kocaismail, Atasayan’a Allah’tan rahmet, hayatta olan yakınlarına da sağlık diledi ve Ferdiye Atasayan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Bağışın derneğin çalışmalarını sürdürmesi için önemli olduğunu vurgulayan Raziye Kocaismail, bu parayla hastaların evlerine hizmet taşıyan hemşirelerin 5’inin maaşlarının karşılanacağını kaydetti.