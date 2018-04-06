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Fenomen Türk dizisinin efsane oyuncusu hayatını kaybetti!

Türkiye’nin 'Kaynanalar' dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan, bu sabah saatlerinde İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Fenomen Türk dizisinin efsane oyuncusu hayatını kaybetti!

Türkiye’nin 'Kaynanalar' dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan, bu sabah saatlerinde İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

06 Nisan 2018 Cuma 13:42
Fenomen Türk dizisinin efsane oyuncusu hayatını kaybetti!
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'Kaynanalar' dizisinin 'Tijen'i Sevda Aydan, bu sabahsaatlerinde Alsancak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Usta sanatçı Aydan’ın cenazesi, yarın Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından sonra Alaçatı Mezarlığı'na defnedilecek.



SEVDA AYDAN KİMDİR?
Sevda AYDAN, soprano, dizi oyuncusu (İstanbul 1930).

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962’de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 196 'de Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan sanatçı çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği alanında çalıştı. Televizyon dünyasında TRT'nin tv dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanındı.

Kaynanalar dizisinin Tijeni ünlü sanatçı Prof.Dr. Sevda Aydan hayatını kaybetti

Sevda Aydan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesidir.

Anahtar Kelimeler:
Sevda AydanDizi Oyuncusu
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