Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı



Fenerbahçe Kulübünde 3 Haziran Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan mevcut başkan Aziz Yıldırım, 20 yılı aşan görev süresinde önemli başarılar yaşadı.



Sarı-lacivertli kulübün başkanı, görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü.



Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yıl ve 21 sezonda Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı.



FUTBOLDA 13 KUPA KALDIRDI



Sarı-lacivertli futbol takımı, Aziz Yıldırım döneminde 13 kupa kazandı.



Fenerbahçe, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç TFF Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.



Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı. 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak kulüp tarihinde ilklere imza attı.



Yıldırım döneminde önemli başarılar elde eden sarı-lacivertli futbol takımı ancak son yıllarda eski dönemlerini aratıyor. Yaklaşık 10 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe, 4 sezondur da kupa kaldıramıyor.



17 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI



Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde, futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı.



Yıldırım, sırasıyla Hırvat OttoBaric, Alman JoachimLöw, Rıdvan Dilmen, İtalyan ZdenekZeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Alman WernerLorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Alman ChristophDaum, Brezilyalı Zico, İspanyol LuisAragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Portekizli VitorPereira ve Hollandalı DickAdvocaat olmak üzere 17 ayrı teknik adamla çalıştı.



Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Zico ve Ersun Yanal ile birer, Daum ile de 2 kez şampiyonluk yaşadı.



ÖNEMLİ OYUNCULAR TRANSFER ETTİ



Aziz Yıldırım, başkanlık döneminde dünya futbolunun önemli futbolcularına sarı-lacivertli formayı giydirdi.



Yıldırım, dünya futbolunda önemli isimler arasında yer alan futbolculardan Ukraynalı SergeiRebrov, İsveçli KennetAndersson, Arjantinli Ariel Ortega, Hollandalı Pierre vanHooijdonk, Dirk Kuyt ve RobinvanPersie, Brezilyalı Alex de Souza, Roberto Carlos, Diego Ribas, Fransız Nicolas Anelka, MathieuValbeuna, Sırp MatejaKezman ve MilosKrasic, Senegalli MoussaSow ve MamadouNiang, İspanyol Daniel Güiza, RobertoSoldado, Portekizli BrunoAlves, RaulMeireles ve LuisNani'yi Fenerbahçe'ye kazandırdı.



ERKEK BASKETBOLDA EN BÜYÜK KUPA TÜRKİYE'DE



Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı.



Ülker'le 2006 yılında birleşerek 16 yıl aradan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi.



Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli başantrenörüZeljkoObradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe, erkek basketbolunda tarihinde 8 şampiyonluğun 7'sini Yıldırım döneminde elde etti.



Sarı-lacivertliler, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017'nin ardından bu sezon da THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynadı. İlk sezonunda 4. olan Fenerbahçe, ikinci sezonunda finalde kaybetti. Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu getirdi.Sarı-lacivertliler, bu sezon ise finalde Real Madrid'e kaybederek THY Avrupa Ligi'ni ikinci bitirdi.Ayrıca erkek basketbol takımı Yıldırım döneminde 4 Türkiye Kupası, 4 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.Kadın basketbol takımı ise tarihinde kazandığı 35 kupayı da Aziz Yıldırım döneminde aldı. Kadın takımı Yıldırım döneminde 13 lig şampiyonluğu, 11 Türkiye Kupası, 11 Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti. Kadın basketbolcular FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 6 yılda ise 3 kez ikinci, 1 kez üçüncü, 2 kez de dördüncülük yaşadı.VOLEYBOLDA DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUFenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı.2010 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Kulüplerarası Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan kadın voleybol takımı, 2012 yılında ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. 2009 yılında CEV Kupası'nda 3'üncü, 2013 yılında 2. olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 2010 yılında 2'nci, 2011 ve 2016 yılında 3. oldu.Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları tarihlerindeki tüm şampiyonlukları Aziz Yıldırım döneminde yaşadı. Yıldırım zamanında ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı.MASA TENİSİNDE AVRUPA'DA ÜÇ ŞAMPİYONLUKFenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde masa tenisinde de 3 kez Avrupa'da kupa kazandı.Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası'nda ise sarı-lacivertli kadın takımı, 2012 ve 2013 yıllarında üst üste şampiyonluklar elde etti.Ayrıca Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde amatör branşlarda birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atarken, sarı-lacivertli sporcular bireysel ve takım halinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler yakaladı.Öte yandan atletizmde de önemli başarılara imza atan sarı-lacivertli takım, Yıldırım döneminde olimpiyatlara gönderdiği sporcularla da dikkati çekti.TESİSLEŞME HAMLESİAziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde hayata geçirilen tesisler ön plana çıktı.Ali Şen döneminde Samandıra'da Futbol A Takımı için başlayan tesis inşaatı, Aziz Yıldırım döneminde hızlandırılarak tamamlanırken, yeni ismiyle Ülker Stadı da yenilenerek 50 bin 509 kişilik koltuk kapasitesine çıkarıldı.İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara Gölbaşı İncek mevkiindeki Fenerbahçe Kulübü Türk Telekom Ankara Tesisleri ve Düzce Topuk Yaylası Tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı.Vefa Küçük tarafından Fenerbahçe Burnu'nda yaptırılan kulüp yönetim binası, yenilenerek "Fenerbahçe Kulübü Konuk Evi" olarak 7 Ocak 2009 tarihinde hizmete girdi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe Kulübü Müzesi de 19 Ekim 2005 günü hizmete açıldı.Yıldırım döneminde geçen yıllarda başlatılan "1 Milyon Üye" projesi kapsamında birçok ilde araziler alındı. Ayrıca kurulması için yoğun çaba harcanan Fenerbahçe Üniversitesi de kuruldu ve bu yıl bazı bölümlerde eğitim ve öğretime başlanacak.