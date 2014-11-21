Fenerbahçe Cumhuriyeti Gerçek Oluyor





‘Fenerbahçe Cumhuriyeti’ esprisi gerçek oluyor. Sarı lacivertli yönetim, Adriyatik Denizi’nde yer alan bir adayı satın almak için araştırmalara başladı. Kanarya, bu alanda dünyada bir ilke imza atmak istiyor.



FENERBAHÇE, inanılmaz bir projeye imza atmaya hazırlanıyor! Detayları önümüzdeki günlerde netleşecek projeyle Kanarya, yepyeni bir sayfa açacak. Sarı lacivertli kulüp, ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti’ söylemini adeta gerçeğe dönüştürecek bir proje peşinde. Kulüp, Adriyatik kıyılarında bir ada almak için girişimlere başladı. Sarı lacivertli kulüp, bu sıradışı projeyi ete kemiğe büründürmek için maddi sınırlarını da zorlayacak. Fenerbahçe yönetimi ada projesinde mutlu sona ulaşmak için 30 milyon ile 35 milyon dolar arasında bir kaynağı gözden çıkardı.



Fenerbahçe, Adriyatik kıyılarında satın almak için ada arıyor.



TARİHİ BAŞKA TÜRLÜ DE YAZACAKLAR

Fenerbahçe, ada satın alırsa bunu gerçekleştiren ilk spor kulübü olma özelliğiyle tarihe geçmiş olacak. Kanaryalar, böylece ‘Fenerbahçe Cumhuriyet’i sloganını da bir nevi hayata geçirmiş olacaklar. Bu ismin babası gazeteci Yalçın Doğan’dı. Doğan Fenerbahçe’nin tarihini anlattığı kitabına ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti’ adını vermişti. Doğan, kulübün tarihsel gelişimini göz önüne alarak ortada adate ayrı bir cumhuriyet olduğunu belirtmişti. Bugüne kadar bir ‘espri’ olarak kullanılan ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti’ kavramı, ada satın alma girişimi sonuçlanırsa vücut bulmuş olacak.