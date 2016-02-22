Feminist Öğretmen İnisiyatifi: “polatpaşa Lisesi’ndeki Öğrencilerin İstismarına Göz Yummayacağız”

Lefkoşa, 22 şubat 16 (.): Feminist Öğretmen İnisiyatifi adına Nuray Özgeçen, pedagojik formasyona sahip olmayan, öğretmenlik niteliğini tam olarak taşımayan birinin öğrencilere eğitim vermesinin yanlış ve tehlikeli olduğunu belirterek, Polatpaşa Lisesi’nde ders veren imamın acilen görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Polatpaşa Lisesi'nde “pedagojik formasyona sahip olmayan bir imamın öğrencilere bilimsellikten uzak ifadelerle ders verdiğini” iddia eden Özgeçen, inisiyatif olarak bu kişinin acilen görevden uzaklaştırılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, “Zorunlu olarak Sunni Müslümanlık öğretilerinin dayatıldığı, toplumsal cinsiyet rollerinin benimsetilmeye çalışıldığı din ve ahlak derslerinin, öğrencileri seküler düşünmekten uzaklaştırdığı, olumsuz etkiler yarattığı” iddia edildi.

Özgeçen açıklamasında, söz konusu kişinin derste kullandığı savunulan ifadelere de yer vererek, pedagojik formasyona sahip olmayan, öğretmenlik niteliğini tam olarak taşımayan birinin öğrencilere eğitim vermesinin yanlış ve tehlikeli olduğunu belirtti.

Yetkili tüm mercileri ivedilikle göreve çağıran Özgeçen, “Ülkemizde ve tüm dünyada eğitimin yozlaştırılmasına, yobazlaştırılmasına ve öğrencilerimizin istismar edilmesine tahammüllümüz kalmadı. Yaşasın bilimsel eğitim” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/HÖ)