Feminist Atölye’den Doğuş Derya’ya Destek

“KIBRIS’TAKİ GEÇMİŞ, GELECEK VE ÇÖZÜM SÜRECİ FAŞİZAN VE CİNSİYETÇİ ZİHİYETLERE HEBA EDİLEMEZ”

Feminist Atölye (FEMA), “Kıbrıs’taki geçmiş, gelecek ve çözüm sürecinin, faşizan ve cinsiyetçi zihniyetlere heba edilemeyeceğini” belirterek, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya yapılan saldırının tüm kadınlara yönelik olduğunu ve saldırıları yapanlar hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetti.

FEMA’dan yapılan açıklamada, Doğuş Derya’ya destek belirtildi.

CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma sonrasında sosyal medyada başlatılan hedef gösterme girişiminin son derece cinsiyetçi, saldırgan ve faşizan bir zihniyetle tezahür ettiği belirtilen açıklamada, Feminist Atölye’nin bu saldırgan ve cinsiyetçi yaklaşımdan son derece rahatsızlık duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, Derya’nın ifade özgürlüğü içinde, kimseyi ötekileştirmeyen politik konuşmasına yönelik faşizan, cinsiyetçi ve seviyesiz yaklaşımların Doğuş Derya’nın hem şahsına hem de dile getirdiği fikirlerle toplumun demokratik ve barışçıl kesimlerinin de fikirlerine yönelik bir saldırı olduğu belirtildi.

“TAVIR VE ÜSLUP KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL... SORUŞTURMA BAŞLATILAMLI”

“Bu tavır ve uslüp kabul edilebilir değildir ve ivedilikle ilgili şahıslara yasal soruşturma başlatılması gereklidir” denilen FEMA açıklamasında, Derya’nın konuşmasının bütününde Kıbrıs’ta federal bir çözüme yönelik vurgu yer aldığı kaydedildi.

FEMA açıklamasında, Kıbrıs’taki tüm halkların birbirinin acısına bakmaya, birbirini dinlemeye, anlamaya, empati geliştirmeye ve zedelenen güven duygusunun tesisine ihtiyaç duyduğu vurgulanarak şöyle denildi:

“Gerçek bir barış, gerçek bir tarihle ortaya çıkacak ve adalet sağlanabilecektir. Lakin meseleye geçmişle yüzleşme, gerçek bir tarihin konuşulması ve karşılıklı güven inşa edilmesi üzerinden değil; saldırgan, hedef gösterici, faşizan, kişisel menfaatlerin devamını (ganimet düzeni) sağlayan, barıştan çok uzak bir dille yaklaşılmıştır.

“HAKİKAT KOMİSYONLARI VE OBJEKTİF TARİHÇİLERE İHTİYAÇ VAR”

Bu zihniyet, milliyetçilik ve cinsiyetçilikle iç içe geçerek, kendi gerçeklerinden korkak bir şekilde kaçmak için konuşmaları çarptırarak, saldırarak ortaya dökülmüştür. Kıbrıs’ta yaşayan tüm halklar savaşta manevi-maddi kayıplar verdi. Gerçekleri konuşmaya ve adalete ihtiyaç duymaktayız. Ayrıca savaş döneminde kadınların yaşadıkları, bugüne kadar gerek ‘namus’ olgusu gerekse gerçekle yüzleşmemek adına ört bas edilmiştir. Başka ülkelerde de tarih içerisinde çatışma dönemlerinde kadınlar tecavüze ve tacize maruz kalmıştır. Bu anlamda, geçmişin araştırılması için hakikat komisyonlarına ve objektif tarihçilere ihtiyaç duyuyor ve bunu talep ediyoruz.”

FEMA açıklamasında, “Kıbrıs’taki geçmiş, gelecek ve çözüm süreci, faşizan ve cinsiyetçi zihniyetlere heba edilemez” denilerek Doğuş Derya’ya yapılan saldırının tüm kadınlara yönelik olduğu ve bu noktada kimsenin yalnız olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Barışı, dinleyerek ve paylaşarak hep birlikte kuracağız... Doğuş Derya yalnız değildir!” ifadelerine de yer verildi.