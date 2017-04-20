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20 Nisan 2017 Perşembe 16:48

Feminist Atölye: “Her Bölgeye Sığınma Evi, Şiddet Önleme Merkezi Açılmalı”

Feminist Atölye: 'Her Bölgeye Sığınma Evi, Şiddet Önleme Merkezi Açılmalı”
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Feminist Atölye, her bölgeye sığınma evi, şiddet önleme merkezi açılması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hayata geçmesi taleplerini bıkıp usanmadan yineleyeceklerini kaydetti.

Yazılı açıklamasında, ülkede son 16 yılda 30’dan fazla kadın cinayeti işlendiğine işaret eden Feminist Atölye, 2 günde 2 kadının öldürüldüğü kaydetti.

İlgililerin kadın cinayetlerine dair açıklama yapma gereği bile duymadığını belirten Feminist Atölye, “seçilmişlerin yurt dışı gezi masraflarını devlet bütçesinden karşıladığını ama toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması çalışma yapmadığı” görüşünü dile getirdi.

Toplumsal cinsiyet rolleri sorgulanmadığı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için adım atılmadığı sürece bu tür olayların süreceğini belirten Feminist Atölye, “Her geçen gün daha sık duymaya başladığımız erkek şiddeti haberlerine alışmayacağız. Yasımızı isyana çevirip en temel hak olan yaşam hakkımız için mücadeleye devam edeceğiz. Hayatlarımız, sizin elinize bırakılacak kadar ucuz değil” denildi.

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