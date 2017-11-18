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18 Kasım 2017 Cumartesi 13:22

Felek’in Giriş Yasağı Kaldırıldı

Felek'in Giriş Yasağı Kaldırıldı
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Adı birçok olaya karışan ve ülkeden ihraç edilen İsmet Felek’in KKTC’ye giriş yasağı, Başbakan Özgürgün’ün talebi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı

Gerek KKTC’de gerekse Türkiye’de adı birçok olaya karışan ve ülkeden ihraç edilen İsmet Felek’in KKTC’ye giriş yasağının kaldırıldığı öğrenildi.

Felek’le ilgili bu kararın Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün talebiyle Bakanlar Kurulu’nda alındığı öğrenildi.

Felek ilk kez 1999 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC’den ihraç edilmiş, 2004 yılında ise KKTC vatandaşı bir bayanla evlenmesi üzerine ülkeye giriş yasağı 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştı. Türkiye’de işlemiş olduğu bir suçtan dolayı 2010 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye iade edilen ve ülkeye giriş yasağı konan İsmet Felek’in eşinin KKTC vatandaşı olması ve ailesinin tümünün KKTC’de olduğu gerekçesiyle 2010 yılı Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ile tekrardan ülkeye giriş yasağı kaldırılmıştı.

Felek daha sonra Mağusa’da 20 Ağustos 2015 tarihinde Felek grubu ile Uçanok grubu arasında Mağusa Kaza Mahkemesi önünde başlayan ve akabinde meydana gelen olayların ardından iki yıl hapis cezası almış ve 19 Nisan 2017’de ülkeden ihraç edilmişti.


Halkın Sesi


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