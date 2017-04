Felek Direk Sınır Dışı

İsmi birçok suça karışan, en son Uçanok Ltd. Şirketi ofisinin basılarak, sahiplerinin darp edilmesi olayında “azmettirici” olarak ismi öne çıkan İsmet Felek, 20 Ağustos 2015 tarihinde Mağusa Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olaylarda, 2 yıl hapse mahkûm edilmişti. Cezasını tamamlayan ismet felek, dün olaylı bir şekilde sınır dışı edildiKKTC vatandaşı ile evli olan İsmet felek, daha önce de iki kez sınır dışı edilmesine rağmen, Bakanlar Kurulu kararı ile yasağı kalkmış, yeniden ülkeye gelmişti. Felek, bu kez cezaevinden direk yurt dışına ihraç edildiAkşam uçağı ile Türkiye’ye gönderilen Felek’in adada kalması için yapılan baskılar sonuç vermedi. Felek ilk etapta avukatlarını devreye sokarak, ara emri almaya çalıştı. Bu sürede, “seyahat belgesi kayıp” denilerek, akşam uçağına kadar beklendi. Ancak ihraç engellenemediİsmi sık sık vukuatlı olaylara karışan İsmet Felek, her seferinde, yeni bir suçla yargının karşısında yer aldı. Felek, 2 yıılık son cezasını tamamladığında, evine gitmeyi beklerken, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı cesur kararla cezaevinden direk Türkiye’ye gönderildiİşte Felek’in işlediği bazı suçlar:3 kez telefonla taciz,1 kez çalmak kastı ile tehditle para talep etmek,1 kez uygunsuz tavır ve hareket,1 kez katle teşebbüs,1 kez darp,1 kez ağır yaralama,Kanunsuz silah ve patlayıcı madde tasarrufuKKTC’de ismi birçok suça karışan, en son Uçanok Ltd. Şirketi ofisinin basılarak, sahiplerinin darp edilmesi olayında “azmettirici” olarak ismi öne çıkan İsmet Felek, 20 Ağustos 2015 tarihinde Mağusa Devlet Hastanesi’nde 3 kişiyi vahim bedensel zarara uğratarak, 2 yıl hapse mahkûm edilmişti. Cezasını tamamlayan İsmet Felek, dün olaylı bir şekilde sınır dışı edildi.KKTC vatandaşı ile evli olan İsmet Felek, her seferinde “aile bütünlüğü” gerekçe gösterilerek adaya yeniden geldi. Siyaset üzerinde de baskı kurmayı başaran Felek, bu kez baltayı taşa vurdu.İçişleri Bakanlığı, Felek’in cezası bitmesine rağmen, “zile bütünlüğü” dinlemedi, suç makinesine dönüşen Felek’i sınır dışı etti.Felek, daha önce de iki kez sınır dışı edilmesine rağmen, Bakanlar Kurulu kararı ile yasağı kalkmış, yeniden ülkeye gelmişti.Akşam uçağı ile Türkiye’ye gönderilen Felek’in adada kalması için yapılan baskılar sonuç vermedi. Felek ilk etapta avukatlarını devreye sokarak, ara emri almaya çalıştı. Bu sürede, “seyahat belgesi kayıp” denilerek, akşam uçağına kadar beklendi. Ancak ihraç engellenemedi.İsmi sık sık vukuatlı olaylara karışan İsmet Felek, her seferinde, yeni bir suçla yargının karşısında yer aldı. Felek, 2 yıllık son cezasını tamamladığında, evine gitmeyi beklerken, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı cesur kararla cezaevinden direk Türkiye’ye gönderildi.İsmet Felek cezaevinden polisler tarafından alınıp, önce Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, ardından da Ercan Polis Karakolu’na götürüldü.Felek’in adamları, dost ve arkadaşları, polis konvoyu içerisine girerek, adeta gövde gösterisi yaptı. Arkadaşlarının tüm taleplerine rağmen, polis ekipleri süratle görevlerini tamamladı ve Felek sınırdışı edildi.KKTC’de, İsmet Felek’in bir çok suçu bulunuyor. Hakkında 3 kez telefonda taciz, 1 kez çalmak kastı ile tehditle para talebi, 1 kez uygunsuz tavır ve hareket, 1 kez katle teşebbüs, 1 kez darp, 1 kez ağır yaralama, kanunsuz silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarıyla ilgili olarak soruşturma yapılmıştı.Baş döndüren trafikİsmet Felek’in sınır dışı edilmesi kararının ardından polis de alarma geçti. Önce Cezaevinden büyük bir konvoy ile çıkarılan Felek’e, önce TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne götürülerek geçici seyahat belgesi alındı, oradan da Ercan Havalimanı’na götürüldü.İsmet Felek’in cezaevinden çıkmasının ardından Ercan Havalimanı’na gitmesi beklenirken bir anda rota Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne döndü. Felek’in kimliğini kaybettiğini ifade etmesi üzerine elçiliğe giderek geçici seyahat belgesi aldığı ifade edildi.İsmet Felek’in 1 yılı doldurduktan sonra şartlı tahliyeye başvurduğu ancak bu talebin kabul edilemdiği öğrenildi. Dün ceza süresi sona eren Felek, Bakanlar Kurulu kararı ile ihraç edildi. İhraç kararı ise gizli tutuldu. Karar gizliliği nedeniyle dün Polis Genel Müdürlüğü’ne bildirildi.İsmet Felek’in sınır dışı edileceği ihbarını alan yakınları ve avukatı sınır dışı kararını önlemek adına ara emri almaya çalıştı. Avukat ve yakınlarının bu girişimleri sonuçsuz kalınca Felek dün 19.00’da İstanbul’a götürüldü.İsmet Felek’in avukatı Yunsal İlhan ihraç kararına ara emri için dava dosyalamaya çalıştı ancak vakit kısıtlılığı nedeni ile dava dosyalanamadı. Avukat Yunsal İlhan ihraç emrinin kendilerine son dakika haber edildiğini ifade ederek davayı dosyalamak istediklerini ancak saat 12.00’yi geçtiği için dosyalayamadıklarını belirtti. İlhan, salı günü mesai saatleri içinde, ailesi KKTC’de yaşadığı ve tüm mal varlığı ile ailesinin burada olması ile aile bütünlüğünün korunması için ihraç emrinin iptalini talep edeceklerini belirtti.İsmet Felek’in bu ilk sınır dışı değil. Felek 1999 yılında ihracının ardından 2004 yılında KKTC vatandaşı biriyle evlendiği için Bakanlar Kurulu Kararı ile ihraç kararı kaldırılmıştı. Ayrıca Temmuz 2010’da Türkiye ile KKTC’li yetkililer arasında yapılan bir anlaşma ile Türkiye’ye iade edildi. Türkiye’de uyuşturucu davasından 21 yıl hapse mahkum olan Felek, 6 ay hapiste yattıktan sonra Aralık 2010’da yeniden KKTC’ye geldi.İsmet Felek, sınır dışı edilerek gönderildiği Türkiye’de İstanbul Emniyeti tarafından tutuklandı. Felek’in Türkiye’de adının önceden karıştığı uyuşturucu suçuyla ilgili bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.