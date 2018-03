Felçli Kadına Tecavüz Etti, PKK'yı Suçladı!

Diyarbakır'da felçli ve görme engelli olan 70 yaşındaki H.A. adlı kadına tecavüz etmekle suçlanan 31 yaşındaki A.T. hakkında 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yakalanan sanık A.T. 'Ben devlete çalıştığım için PKK tarafından tehdit edildim. Onların yaptığını düşünüyorum' dedi





Akrabaları ile aynı binada oturan felç geçirdiği için yatalak olan, görme engelli H.A., saat 01.00 sıralarında evinin kapısını açarak giren bir kişinin tecavüzüne uğradı. Yaşlı kadının üst kattaki yeğenine seslenmesi üzerine, paniğe kapılan şüpheli kaçtı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, evde sigara izmariti, bir çift erkek ayakkabısı ve bir gömlek buldu. Evde ilk ifadesi alınan mağdur H.A., utancından tecavüze uğradığını polise anlatamayarak, "Gece bir kişi pencereye vurarak kapıyı açmamı istedi. Kapıyı açmayınca kurcalamaya başladı. Gözlerim görmüyor ve felçliyim. Üst katta yeğenlerim oturuyor. Bu kişi kapıyı bir süre kurcaladıktan sonra içeri girdi. Vücudumun belirli bölgelerini elledi. Ben bağırınca yeğenimin eşi geldi. Bu sırada sanırım kaçtı" dedi.

UTANDIĞI İÇİN TECAVÜZÜ POLİSE SÖYLEMEMİŞ

Olayı soruşturan polis, yaşlı kadının akrabalarının ifadesine de başvurdu. Yaşlı kadının akrabaları, "Gece bağırma sesi duyunca eşimle aşağıya indik. Bir şahsın elinde elbiselerle, yalınayak kaçtığını gördük. Halamın yanına gittiğimizde çıplak vaziyette yerde yatıyordu. Korkudan titriyordu. Ne olduğunu sorduğumuzda tanımadığı bir kişinin elbiselerini çıkarıp kendisine tecavüz etmek istediğini söyledi. Halam utandığı için tecavüz olayını polise söylememiş. Ancak daha sonra bize söyledi" dedi.

Yaşlı kadının utandığı için tecavüzü söylemediğini öğrenen polis H.A.’nın yeniden ifadesini aldı. İkinci ifadesinde olayı anlatan yaşlı kadın, 1 yaşından beri gözlerinin görmediğini ve 2 yıldan bu yana da felçli olduğunu belirterek, uğradığı tecavüzü ilk ifadesinde utandığı için anlatamadığını söyledi.

SİGARA İZMARİTİNDEN TESPİT EDİLDİ, 21 YIL HAPSİ İSTENDİ

Evde yapılan incelemede ele geçirilen sigara izmariti daha sonra kriminal incelemeye gönderildi. İzmaritten alınan tükürük örneğini sabıkalıların örnekleriyle karşılaştıran polis, geçmişte yaşanan bir silahla yaralama olayının failinden alınan kan örneği ile DNA eşleşmesi sağlandığını tespit etti. DNA eşleşmelerini inceleyen kriminal uzmanları bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan A.T.’nin kimliğine ulaştı.

Evli ve 3 çocuk babası olan şüphelinin cep telefon kayıtları da incelemeye alındı. İncelemede şüpheli A.T.’nin cep telefonunun olay günü yaşlı kadının evinin yakınlarında sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine polis 4 aylık araştırma ardından şüpheliyi evinde bularak gözaltına aldı. Hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RAPOR EZİYETİ: RUH SAĞLIĞI BAKIMINDAN KENDİNİ SAVUNABİLİR

Soruşturmanın devam ettiği dönemde emniyete yazı yazan savcılık, felçli ve görme engelli olan mağdurenin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek ruh sağlığının bozulup bozulmadığının ve beden ve ruh bakımından kendisini savunup savunamayacağına ilişkin rapor aldırılmasını istedi. Kurul raporunda yaşlı kadının bedenen kendini savunamayacak, ruh sağlığı bakımından kendini savunacak durumda olduğu belirtildi. Ayrıca yaşlı kadının beden ve ruh sağlığı raporunun alınması için ileriki bir tarihte tekrar hastaneye getirilmesi için randevu alınması istendi.

ZORLA MAHKEMEYE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede ise şüpheli A.T. hakkında ’nitelikli cinsel saldırı’ ve ’gece konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul duruşmasını yapan Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, yatalak olan mağdurun zorla mahkemeye getirilmesine karar verdi. Zorla getirme kararına cevap veren emniyet, mağdurun görme engelli ve yatalak hasta olduğu, uzun zamandır belirtilen adreste bulunmadığı, nerede olduğunun bilinmediğini bildirdi.

SUÇU PKK’YA ATTI

İddianamenin kabul edilmesinin ardından sanık A.T.’nin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında ifadesi alınan sanık A.T., "Suçlamayı kabul etmiyorum. Olay yerinde bulunan sigara izmaritinin oraya nasıl gittiğini bilmiyorum. Ben devlete çalıştığım için PKK tarafından tehdit edildim. Onların başıma açtığı bir dert olduğunu düşünüyorum. Mağdurum tahliyemi istiyorum" dedi.

İFADESİ EVİNDE ALINDI

Duruşmada ara kararlarını açıklayan mahkeme, mağdurun engelli ve yatalak olmasından dolayı çıkarılan zorla getirme kararından vazgeçilmesine karar verdi. Yaşlı kadının yeni adresinin tespit edilerek ifadesinin naip hakim aracılığı ile evinde alınmasına karar verildi.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması ve H.A.’nin beden ve ruh sağlığı raporunun alınması için ertelendi.