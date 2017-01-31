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31 Ocak 2017 Salı 07:01

FELAKETTEN KIL PAYI KURTULDULAR!

FELAKETTEN KIL PAYI KURTULDULAR!
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FELAKETTEN KIL PAYI KURTULDULAR! 

Başkent Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen yangın korkuttu. Yangın saat 18.45 sularında Küçük kaymaklı Çamlık Sokakta Hüseyin Bardak’a ait Kaporta Garajının arka kısmında yer alan ve Mustafa Çapur’un ikamet ettiği işçi evinde çıktı.

Sobadaki kömür halıya düştü

Odun sobasındaki kömürün  halı üstüne düşmesi sonucu meydana gelen yangın sonucu, evin oturma odası, banyo ve mutfaktaki eşyalar zarar gördü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: YeniBakış

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