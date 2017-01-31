Odun sobasındaki kömürün halı üstüne düşmesi sonucu meydana gelen yangın sonucu, evin oturma odası, banyo ve mutfaktaki eşyalar zarar gördü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Başkent Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen yangın korkuttu. Yangın saat 18.45 sularında Küçük kaymaklı Çamlık Sokakta Hüseyin Bardak’a ait Kaporta Garajının arka kısmında yer alan ve Mustafa Çapur’un ikamet ettiği işçi evinde çıktı.

FELAKETTEN KIL PAYI KURTULDULAR! Başkent Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen yangın korkuttu. Yangın saat 18.45 sularında Küçük kaymaklı Çamlık Sokakta Hüseyin Bardak’a ait Kaporta Garajının arka kısmında yer alan ve Mustafa Çapur’un ikamet ettiği işçi evinde çıktı.