Federal Almanya Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Euro’luk Bağış…



KŞK FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ’NE TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU



Lefkoşa, 29 Ekim 18 : Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Federal Almanya Cumhuriyeti’nin komiteye 100 bin Euro’luk bağışta bulunduğunu duyurdu ve teşekkürlerini iletti.

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu bağış ile Federal Almanya Cumhuriyeti’nin KŞK’ya 2006 yılından bu yana yaptığı yardımın 600 bin Euro’ya ulaştığı ve bunun Federal Almanya Cumhuriyeti’ni en çok bağış yapan 5. Ülke yaptığı kaydedildi.

Bu paranın KŞK’nın kazı, kimliklendirme ve kalıntıların ailelerine teslimi çalışmalarında kullanılacağı ifade edilen açıklamada, KŞK’nın bir çok aileyi yıllardır etkileyen belirsizliğe bir son vermek için mümkün olan en yüksek sayıda kalıntıyla ilgili kimliklendirme yapıp ailelere teslimlerini gerçekleştirmek amacında olduğu belirtildi.

(ÖZ/HA)

