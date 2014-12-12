‘Federal Kıbrıs İnisiyatifi’ Kuruluş Etkinliğini Yapıyor

İki toplumlu “Federal Kıbrıs İnisiyatifi” adıyla oluşturulan inisiyatifin kuruluş etkinliğinin pazar günü Arpalık /Ayios Sozomenos köyünde yapılacağı açıklandı.

İnisiyatiften yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’de başlayacak basın toplantısıyla kuruluşunu açıklayacak inisiyatif, “federal devlet fikrini kitlelere yaymayı” hedefliyor.

Federal Kıbrıs İnisiyatifi adına yapılan açıklamada, kuruluş etkinliğinde Kıbrıs sorununun bütün kurbanlarının anısına ağaç dikileceği de belirtildi, tüm medya ve ilgi duyan yurttaşlar etkinliğe davet edildi.

Akademisyen, aydın, siyasetçi ve sanatçılardan oluşan inisiyatif, kuruluş etkinliği ile birlikte bir de manifesto açıklayacak.