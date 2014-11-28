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Fedakarlığa Hazırız

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), CTP-BG ile DP Ulusal Güçler koalisyon hükümetinin, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokole bağlı kalarak, “suyu ve elektriği özelleştirmek için her türlü girişimi yapacağını” iddia ederek, hükümete protokolün iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Fedakarlığa Hazırız

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), CTP-BG ile DP Ulusal Güçler koalisyon hükümetinin, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokole bağlı kalarak, “suyu ve elektriği özelleştirmek için her türlü girişimi yapacağını” iddia ederek, hükümete protokolün iptal edilmesi çağrısında bulundu.

28 Kasım 2014 Cuma 09:13
Fedakarlığa Hazırız
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“YEREL KAYNAKLARLA ADALETLİ, ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLEN BİR YAPIDA HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIRIZ”

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), CTP-BG ile DP Ulusal Güçler koalisyon hükümetinin, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokole bağlı kalarak, “suyu ve elektriği özelleştirmek için her türlü girişimi yapacağını” iddia ederek, hükümete protokolün iptal edilmesi çağrısında bulundu.

KTÖS, ülkede yeterince kaynağın mevcut olduğunu ve yerel kaynaklarla oluşturulacak adaletli, şeffaf ve hesap soran, hesap verebilen bir yapıda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirterek, “1963-1968 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin gettolarda yaşadığını ve toplumsal dayanışma örneği gösterdiğini hatırlattı.

KTÖS’ten yapılan açıklamada, CTP-BG ile DP Ulusal Güçlere “hükümetçilik oynama” suçlamasında bulunuldu. Açıklamada “CTP-DP hükümeti ya TC ile imzalanan protokolü iptal edip hükümetçilik oynamadıklarını ispatlayacaklar ya da tarih onları da işbirlikçilerin sayfasına yazacaktır” görüşü savunuldu.

Hükümetin Ankara ile imzalanan protokolü “inkar ettiğini ve her geçen gün ülke kaynaklarını sermayeye peşkeş çekmeye devam ettiğini” iddia eden KTÖS, hükümet partilerinin seçim döneminde yaptıkları propagandalarda; “bir önceki hükümet döneminde yapılan Ercan ihalesini iptal edeceklerini ve ülkede adaletli bir düzen kuracaklarını” söylediklerini ancak hükümete geldikten sonra bunları yapmak yerine “TC ile imzaladıkları ve halktan sakladıkları protokolün uygulanmasında kusursuz rollerini oynamaya devam ettiklerini” iddia etti.

KTÖS, hükümetin “bundan dolayı protokole bağlı kalarak suyu ve elektriği de özelleştirmek için her türlü girişimi yapacaklarını düşündüğünü” belirterek, hükümete şu çağrıları yaptı:

“Kabinedeki bakanların seçim öncesi ve sonrasındaki banka hesaplarının kamuoyuna açıklanması, Bir önceki UBP hükümetindeki yapılan ihalelerin ve özelleştiren kurumlarla ilgili rüşvet iddialarının araştırılması, Yapılan vergi affı sonrası ülkedeki sermayedarların ne kadar vergi ödediklerinin açıklanması, UBP kurultayı öncesi TC elçisinin de onayı ile yapılan siyasi istihdamların kamu maliyesine şu ana kadarki yansıması, Seçim döneminde hangi iş adamlarının bazı siyasi partilere ne kadar yardım yaptıkları ve bu iş adamlarının ne kadar vergi ödediklerinin araştırılıp açıklanması.”

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