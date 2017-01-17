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17 Ocak 2017 Salı 08:40

Fedakar Bir İnsandı

Fedakar Bir İnsandı
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Fedakar Bir İnsandı
Ani bir rahatsızlık sonucu 56 yaşında yaşamını yitiren İnci Kiraz, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Zatürre teşhisiyle kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybeden İnci Kiraz, dün Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrasında toprağa verildi. Kiraz’ın 56 yaşında, beklenmedik bir şekilde hayata veda etmesi, sevenlerini çok üzdü. Birçok siyasinin yanı sıra çok sayıda aile yakını, arkadaş ve dost çevresi cenaze töreni için Gazimağusa’ya akın etti. İnci Kiraz’ın acılı eşi, Kıbrıs Sigorta eski Müdürü Mehmet Uğur Kiraz, büyük bir üzüntü içinde taziyeleri kabul etti.

Kızı Zalihe ile oğlu Kemal Kiraz da cenaze töreninde arkadaşlarının desteği ile ayakta durabildi. Gazimağusa’da tanınan ve sevilen bir sima isim olan İnci Kiraz’ın zamansız ölümü karşısında üzüntülerini dile getiren yakınları, o’nun fedakar ve yardımsever bir insan olduğunu ve ailesine düşkünlüğüyle tanındığını anlattı. Kiraz’ın cenazesi, öğle namazına müteakip, Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’nda sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında toprağa verildi.


Diyalog
 
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