Feci Trafik Kazası

KAZADA HASAN ÖZVOLKAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Mehmetçik-Sazlıköy anayolunda bu akşam meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki Hasan Deniz Özvolkan yaşamını yitirdi.

Saat 18.50 sıralarında olan kaza, 75 yaşındaki Hüseyin Çoban'ın, yolun kenarında yaya olarak yürüyen Özvolkan'a çarpması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kazada ağır yaralanan Özvolkan, hastaneye kaldırıldığı esnada ambulansta yaşamını yitirdi.

Özvolkan'a çarpan Hüseyin Çoban ise tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"Ölümle neticelenen trafik kazası; 24.4.2017 tarihinde, saat 18:50 sıralarında, Mehmetçik-Sazlıköy Anayolu 1-2'nci km'leri arasında, Hüseyin Çoban (E-75), yönetimindeki FR 649 plakalı van araç ile Mehmetçik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Sazlıköy'de sakin Hasan Deniz Özvolkan (E-46)'a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Deniz Özvolkan Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne ambulans ile kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. FR 649 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Çoban tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."