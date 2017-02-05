Feci Şekilde Can Verdi



Çayırova’da bir beton şantiyesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen iş kazasında Bangladeş uyruklu 39 yaşındaki İdris Dhali hayatını kaybetti.Polis bülteninde “ani ve gayrı tabii ölüm” başlığıyla yer alan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çayırova’da faaliyet gösteren “Premix” adlı hazır beton şantiyesinde çalışan Bangladeş uyruklu İdris Dhali, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı, şantiyedeki hazır beton üretim tesisi olan panmikserin (sabit büyük mikser makinesi) temizlik kapağından içine düştü.Dhali, mikserdeki demir çarkların arasında sıkışıp parçalanarak can verdi.Polis, yürüttüğü soruşturmada, olayda ihmali görülen S.B.’nin(E-37) tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.