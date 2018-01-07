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Feci Motosiklet Kazası

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Feci Motosiklet Kazası

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

07 Ocak 2018 Pazar 18:10
Feci Motosiklet Kazası
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TATLISU-MERSİNLİK ANAYOLUNDA TRAFİK KAZASI… MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Tatlısu-Mersinlik anayolunda motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Özgökçen (E-32) ağır yaralandı. Özgökçen kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin açıklamasına göre, kaza, saat 14.00 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Mustafa Özgökçen (E-32), ML 304 plakalı motosikletle Mersinlik istikametinde seyrederken, aynı istikamette önünde seyreden Ahmet Arı (E-38) yönetimindeki NH 262 plakalı kamyonu geçmeye çalışırken meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özgökçen, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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