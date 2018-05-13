Feci motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

AĞIR YARALANAN İSMAİL KOÇÇAT’IN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Karpaz bölgesinde dün akşamüstü meydana gelen motosiklet kazasında 32 yaşındaki İsmail Koççat ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisinin ardından sol kalça kemiği kırığı, kafatasında çatlak ve iç kanama teşhisiyle Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilen Koççat’ın hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.
Kaza saat 18.30 sıralarında Kaplıca -Büyükkonuk ana yolunun 4 ile 5’inci kilometreleri arasında meydana geldi.
JH 467 plakalı motosikletle Kaplıca'dan Büyükkonuk yönüne seyreden İsmail Koççat, sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu sağ taraftaki su kanalına düştü ve kayarak trafik levhasına çarpıp durabildi.