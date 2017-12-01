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01 Aralık 2017 Cuma 11:16

FECİ KAZANIN DETAYLARI

Mağusa-Karpaz yolu üzerinde, Pamuklu Dörtyol kavşağında meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi.

FECİ KAZANIN DETAYLARI
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Mağusa-Karpaz yolu üzerinde, Pamuklu Dörtyol kavşağında meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi.
Bir kamyonla bir salon aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada ilk edinilen bilgiye göre çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yol trafiğe kapatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada kazada yaralananların isimleri; Kaza sonucu yaralanan GK 606 plakalı araç sürücüsü Şansel Aykan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Emete Gültekin (K-70) ile HH 147 plakalı kamyon sürücüsü Haci Taner ile kamyonda yolcu olarak bulunan Furkat Bazarov (E-20) ve Ali Çekirdek (E-35) olarak açıklandı.
Dikkatsizlik kaza getirdi…
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu sabah 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, 69 yaşındaki  Şansel Aykan’ın yönetimindeki GK 606 plakalı salon araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu, o esnada Karpaz istikametine doğru seyreden Haci Taner (E-33) yönetimindeki HH 147 plakalı kamyonun önünü tıkamasıyla meydan geldiği belirtildi.
Yapılan açıklamada kazayla ilgili şu bilgiler verildi:
“1.12.2017 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gazimağusa -Karpaz Anayolu Pamuklu Dörtyol kavşağında, Şansel Aykan (K-69), yönetimindeki GK 606 plakalı salon araç ile Mehmetçik istikametinden gelip, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Karpaz istikametine doğru seyreden Haci Taner (E-33) yönetimindeki HH 147 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yolun sağından çıkan kamyon devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan GK 606 plakalı araç sürücüsü Şansel Aykan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Emete Gültekin (K-70) ile HH 147 plakalı kamyon sürücüsü Haci Taner ile kamyonda yolcu olarak bulunan Furkat Bazarov (E-20) ve Ali Çekirdek (E-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”


 
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