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21 Temmuz 2017 Cuma 10:33

FECİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ!

FECİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ!
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Kıbrıs plakalı TIR’da yanarak hayatlarını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

TIR’a arkadan çarpan ve kazanın ardından alev topuna dönen Kıbrıs plakalı TIR’daki iki kişi yanarak öldü.Kıbrıs plakalı TIR’da yanarak hayatlarını kaybeden iki kişinin Hasan Demirci ve Özkan Yıldırım olduğu öğrenildi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, saat 22.10 sıralarında TEM Otoyolu’nun Akyazı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde otoyolda emniyet şeridinde duran 18 BC 839 plakalı sunta yüklü TIR’a, direksiyonu sağda olan Kıbrıs plakalı yağ filtresi yüklü TIR arkadan çarptı. Kıbrıs plakalı TIR’ın sürücüsü ve araçta bulunan kişi hasar gören araçta sıkıştı.

Kazanın hemen ardından çarpan TIR’ın motor kısmı alev aldı. Kıbrıs plakalı TIR bir anda alev topuna dönüşürken, sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri güçlükle yangını kontrol altına alırken, ilk etapta kimlikleri belirlenemeyen TIR sürücü ile araçta bulunan bir kişi sıkıştıkları araçta yanarak hayatlarını kaybetti.  
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FECİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ!
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